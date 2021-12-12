Зеленский призвал уволить замглавы МВД Гогилашвили из-за инцидента на блокпосту в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на инцидент с участием заместителем министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция – увольнение.

Соответствующее заявление Зеленского обнародовано в его телеграмм-канале в воскресенье.

"По моему мнению, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что демократическое правительство не может существовать без обыденного человеческого равенства, в частности, без равенства тех, кто занимает какие-либо государственные должности, и тех, кто им подчиняется.

"Как бы там ни было, ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека. Независимо от занимаемой должности, социального статуса или других обстоятельств", - резюмировал президент.

Как сообщалось, в субботу на Youtube-канале "Остання крапля" появилось видео, на котором Александр Гогилашвили на въезде в Донецкую область поскандалил с правоохранителями, поскольку его машину остановили.

Позднее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что инициирует проведение расследования инцидента с участием замглавы МВД Гогилашвили и отстранение его от должности на этот период.

Сам Гогилашвили извинился "за свою излишнюю эмоциональность" и пообещал способствовать проведению расследованию инцидента на блокпосте в зоне ООС.

На сайте МВД указано что Гогилашвили родился в 1973 году в Грузии. В 2019 году окончил Львовский университет бизнеса и права по специальности "Учет и налогообложение", в 2020 году закончил этот же университет по специальности "Право". В 2019-2019 гг работал социальным работником международной общественной организации "Центр здоровой молодежи" (г.Киев).