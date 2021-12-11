Замглавы МВД Гогилашвили извинился за "излишнюю эмоциональность", будет способствовать расследованию инцидента на блокпосту в зоне ООС

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили заявил, что согласен с решением начать расследование инцидента с его участием на блокпосте в Донецкой области и будет способствовать его проведению.

"Относительно инцидента на блокпосте в зоне ООС в Донецкой области. Безусловно, хочу извиниться за свою излишнюю эмоциональность. Согласен с решением министра начать дисциплинарное производство, готовлю рапорт на имя министра МВД и буду всячески способствовать его проведению", - написал он на своей странице в Facebook в субботу.

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что инициировал перед премьер-министром Украины и правительством проведение расследования инцидента на блокпосте в Донецкой области с участием заместителя главы МВД Александром Гогилашвили.

Ранее на Youtube-канале "Остання крапля" появилось видео, на котором Гогилашвили на въезде в Донецкую область поскандалил с правоохранителями, поскольку его машину остановили.