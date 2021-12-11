События

16:49 11.12.2021

Замглавы МВД Гогилашвили извинился за "излишнюю эмоциональность", будет способствовать расследованию инцидента на блокпосту в зоне ООС

1 мин читать
Замглавы МВД Гогилашвили извинился за "излишнюю эмоциональность", будет способствовать расследованию инцидента на блокпосту в зоне ООС

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили заявил, что согласен с решением начать расследование инцидента с его участием на блокпосте в Донецкой области и будет способствовать его проведению.

"Относительно инцидента на блокпосте в зоне ООС в Донецкой области. Безусловно, хочу извиниться за свою излишнюю эмоциональность. Согласен с решением министра начать дисциплинарное производство, готовлю рапорт на имя министра МВД и буду всячески способствовать его проведению", - написал он на своей странице в Facebook в субботу.

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что инициировал перед премьер-министром Украины и правительством проведение расследования инцидента на блокпосте в Донецкой области с участием заместителя главы МВД Александром Гогилашвили.

Ранее на Youtube-канале "Остання крапля" появилось видео, на котором Гогилашвили на въезде в Донецкую область поскандалил с правоохранителями, поскольку его машину остановили.

Теги: #реакция #гогилашвили #инцидент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:04 11.12.2021
В "Евросолидарности" требуют отставки замминистра внутренних дел Гогилашвили

В "Евросолидарности" требуют отставки замминистра внутренних дел Гогилашвили

12:53 11.12.2021
Монастырский инициирует расследование инцидента с участием замглавы МВД Гогилашвили и отстранение его на этот период

Монастырский инициирует расследование инцидента с участием замглавы МВД Гогилашвили и отстранение его на этот период

16:10 10.12.2021
В Харькове в туннель метро проник посторонний, движение на Холодногорско-Заводской линии приостановлено

В Харькове в туннель метро проник посторонний, движение на Холодногорско-Заводской линии приостановлено

03:06 09.12.2021
ЕС и НАТО готовы отреагировать на действия России в Украине так же жестко, как отреагировали на действия Беларуси - премьер Эстонии

ЕС и НАТО готовы отреагировать на действия России в Украине так же жестко, как отреагировали на действия Беларуси - премьер Эстонии

12:09 08.12.2021
Арахамия: США никогда не согласятся с требованиями РФ, в том числе в вопросе Украина–НАТО

Арахамия: США никогда не согласятся с требованиями РФ, в том числе в вопросе Украина–НАТО

01:02 07.12.2021
США не навязывают союзникам реакцию на действия России - Пентагон

США не навязывают союзникам реакцию на действия России - Пентагон

18:08 03.12.2021
Аэропорт Риги остается закрытым после авиаинцидента, задерживается вылет 21 регулярного рейса

Аэропорт Риги остается закрытым после авиаинцидента, задерживается вылет 21 регулярного рейса

11:58 29.11.2021
В Днепре неизвестные ко второму дня праздника повалили Ханукию

В Днепре неизвестные ко второму дня праздника повалили Ханукию

11:07 29.11.2021
Саакашвили назвал комедией начавшийся над ним суд в Тбилиси

Саакашвили назвал комедией начавшийся над ним суд в Тбилиси

18:02 26.11.2021
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку "Прямого", когда та пыталась задать вопрос - ТВ

Охрана Зеленского сбила с ног журналистку "Прямого", когда та пыталась задать вопрос - ТВ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В результате обстрелов на Донбассе ранен один украинский военнослужащий

Конгресс США выделил около $100 млн на разработку ударной атомной подлодки нового поколения

Торнадо унесли жизни десятков людей в штате Кентукки

Монастырский инициирует расследование инцидента с участием замглавы МВД Гогилашвили и отстранение его на этот период

В Украине за сутки выявили 10 133 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 25 861 человек, 446 умерло

ПОСЛЕДНЕЕ

В результате обстрелов на Донбассе ранен один украинский военнослужащий

Конгресс США выделил около $100 млн на разработку ударной атомной подлодки нового поколения

Путин признал главарей боевиков на Донбассе своими представителями, вручив им партбилеты "Единой России" – Порошенко

Торнадо унесли жизни десятков людей в штате Кентукки

Двое граждан РФ, планировавших концерт в Украине, получили запрет въезда из-за незаконного посещения Крыма

В Украине в ночь на воскресенье 1-5° мороза ожидается в западных и восточных областях

Государственное авиапредприятие "Украина" и недостроенный терминал в "Борисполе" передаются Мининфраструктуры

"Ласточкино гнездо" от украинского посольства победило в конкурсе по изготовлению пряничных домиков в США

Замглавы КС Головатый избран членом Бюро Венецианской комиссии

Во Львовской области автобус столкнулся с грузовиком, пострадали семь человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА