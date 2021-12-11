В Украине за сутки выявили 10 133 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 25 861 человек, 446 умерло

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 10 133 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 25 861 человек, 446 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 10 декабря в Украине зафиксировано 10 133 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 991, медработников – 199); 168 359 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 55 798 человек, полностью иммунизированы – 112 561 человек. Также за минувшие сутки госпитализировано – 2 307 человек; летальных исходов – 446; выздоровело – 25 861 человека", - сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 10 декабря за сутки выявили 11 327 новых случаев заболевания СOVID-19, 9 декабря выявили 12 376 новых случаев заболевания СOVID-19, 8 декабря за сутки выявили 9 371 новый случай заболевания СOVID-19, 7 декабря за сутки выявили 8 655 новых случаев заболевания СOVID-19, 6 декабря зафиксировано 14 200 новых случаев болезни, 5 декабря за сутки выявили 6 622 новых случая заболевания СOVID-19, 4 декабря за сутки выявили 13 206 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 декабря зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 2 декабря за сутки выявили 13 531 новый случай заболевания СOVID-19, 1 декабря за сутки выявили 11 960 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 553 817 человека; выздоровело – 3 184 287 человек; летальных исходов 90 789.

С начала вакцинальной кампании привито 14 087 749 человек, из них получили первую дозу – 14 087 747 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 364 798 человек. В общей сложности проведено 26 452 547 прививок.