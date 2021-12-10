Правоохранители расследуют более тысячи преступлений, связанных с незаконным лишением свободы лиц на временно оккупированной территории

Правоохранительные органы Украины расследуют более тысячи преступлений, связанных с незаконным лишением свободы лиц на временно оккупированной территории Украины, сообщил начальник Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Рудь.

"Сейчас правоохранительными органами Украины расследуется более тысячи преступлений, связанных с незаконным лишением свободы лиц на временно оккупированной территории, их пытками и другим жестоким поведением", - сказал Рудь на мероприятии "Izolyatsia: must speak". Год спустя" в Киеве в пятницу.

По его словам, по результатам расследования на это время уже установлено около 200 мест незаконного лишения свободы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, где в течение всего периода вооруженного конфликта удерживались и на данное время продолжают удерживаться граждане Украины.

"Через эти места несвободы только за данными досудебного расследования, установленными на это время, прошло более, чем 3,5 тыс. лиц, большинство из которых подвергались пыткам и другим формам жестокого и нечеловеческого поведения", - проинформировал Рудь.

Он указал, что уже осуществлено сообщение о подозрении более 140 лицам, в суд направлены обвинительные акты относительно 54 лиц.

"Благодаря мощной работе неправительственных организаций, в том числе правозащитных, установлено больше количество лиц, которые непосредственно осуществляли незаконное удерживание, захват лиц на временно оккупированной территории и применяли к ним жестокое обращение", - сообщил Рудь.

Также он обратил внимание на наличие 3 приговоров относительно 17 лиц.

"Это небольшое количество, но оно связано в первую очередь с несовершенством уголовно-процессуального законодательства в части специального судебного рассмотрения", - добавил Рудь.