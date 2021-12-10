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14:26 10.12.2021

Корниенко выступает за проведение гендерной экспертизы законопроектов

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Корниенко выступает за проведение гендерной экспертизы законопроектов

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко высказывается за проведение гендерной экспертизы законопроектов, сообщается на сайте украинского парламента.

"Во многих парламентских комитетах рассматриваются вопросы, так или иначе затрагивающие вопросы равенства, гендерного баланса. Но гендерная экспертиза пока не развита настолько, насколько могла бы. Поэтому мы часто получаем несбалансированные законопроекты, которые касаются очень многих вопросов, начиная с национальной безопасности, правоохранительной деятельности, и заканчивая социальными вопросами, вопросами трудового кодекса", – сказал Корниенко на открытии тренинга "Женское лидерство, реформа школьного питания и внедрение программы Биарриц" в Киеве.

Он рассказал, что по инициативе депутатов-представительниц женского лидерства вносятся точечные изменения в те или иные законы, где не соблюдены принципы равенства. По его словам, в частности, сейчас проводится такая работа над законопроектом о Вооруженных силах Украины, который даст больше гарантий женщинам-защитницам.

"Но в то же время есть много других законопроектов, где бы не помешала гендерная экспертиза. Будем развивать это направление вместе с международными партнерами, чтобы через год в каждом комитете был эксперт, который будет помогать делать законодательные инициативы более сбалансированными", – подчеркнул Корниенко.

Теги: #корниенко #гендер #законопроекты
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