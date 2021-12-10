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10:55 10.12.2021

"Автострада" ожидает завершения строительства Ямпольского моста в 2023 году

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"Автострада" ожидает завершения строительства Ямпольского моста в 2023 году

Группа компаний "Автострада" ожидает завершения строительства моста через р.Днестр в Винницкой области на украинско-молдавской границе в районе населенных пунктов Ямполь-Косэуць в 2023 году, сообщил основатель ГК Максим Шкиль в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Имели задержки из-за досогласования точек примыкания с молдавской стороны. Неделю назад все согласовали. Сейчас ожидаем утверждения соответствующего межправительственного соглашения и начнем уже строительные работы, ведь основные подготовительные практически завершены. Мы выкупили землю – там была частная земля, паи, орешники. Сейчас меняем целевое назначение, делаем все разрешительные документы. Как только точка будет утверждена – сразу начинаем бурение скважин (буровые у нас есть) и будем делать опоры", - сказал он.

В связи с этим, полагает Шкиль, к концу 2022 года закончить строительство не удастся. "Реалистично в 2023 году", - сказал он.

При этом основатель "Автострады" добавил, что к настоящему времени компания уже восстановила автодорогу Р-08, ведущую от Немирова к границе с Молдовой.

"125 км этой трассы и двух территориальных дорог отремонтировали за 90 рабочих дней. Работали круглосуточно, было задействовано 12 асфальтоукладчиков, шесть асфальтобетонных завода", - сообщил основатель группы компаний.

Теги: #шкиль #автострада
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