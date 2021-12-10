Пик проблем кадров дорожная отрасль прошла - основатель ГК "Автострада"

Кадровая проблема в дорожной отрасли в Украине действительно есть, но свой пик она уже прошла, считает основатель группы компаний "Автострада" Максим Шкиль.

"Первый фактор – вернулись люди, которые были за границей, потому что все же здесь их дом, здесь их семьи. И для них, если в Украине есть достойные условия, лучше быть дома, работать здесь. Второй фактор: действительно выросли зарплаты, существенно. И те люди, которые были в других профессиях, но хотят развиваться, сегодня перепрофилировались и пошли в дорожники. В то же время кадровая проблема действительно есть, она острая, и с сегодня на завтра не решается. Она нуждается в стратегическом подходе, прежде всего, на уровне государства", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в настоящее время в "Автостраде" работает более 5 тыс. сотрудников.

"Считаю, что пик проблем кадров дорожная отрасль прошла", - отметил он.

Говоря о зарплатах дорожников, основатель группы компаний сказал, что в последние несколько лет они выросли в два раза.

"В сезон у нас зарплата есть и 40 тыс. грн, может быть и больше. Зависит от квалификации, выработки, количества отработанных часов", - добавил он.