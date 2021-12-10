События

11:49 10.12.2021

Пик проблем кадров дорожная отрасль прошла - основатель ГК "Автострада"

1 мин читать
Пик проблем кадров дорожная отрасль прошла - основатель ГК "Автострада"

Кадровая проблема в дорожной отрасли в Украине действительно есть, но свой пик она уже прошла, считает основатель группы компаний "Автострада" Максим Шкиль.

"Первый фактор – вернулись люди, которые были за границей, потому что все же здесь их дом, здесь их семьи. И для них, если в Украине есть достойные условия, лучше быть дома, работать здесь. Второй фактор: действительно выросли зарплаты, существенно. И те люди, которые были в других профессиях, но хотят развиваться, сегодня перепрофилировались и пошли в дорожники. В то же время кадровая проблема действительно есть, она острая, и с сегодня на завтра не решается. Она нуждается в стратегическом подходе, прежде всего, на уровне государства", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в настоящее время в "Автостраде" работает более 5 тыс. сотрудников.

"Считаю, что пик проблем кадров дорожная отрасль прошла", - отметил он.

Говоря о зарплатах дорожников, основатель группы компаний сказал, что в последние несколько лет они выросли в два раза.

"В сезон у нас зарплата есть и 40 тыс. грн, может быть и больше. Зависит от квалификации, выработки, количества отработанных часов", - добавил он.

Теги: #отрасль #кадры #автострада #шкиль #дороги
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:23 10.12.2021
Украине необходимо иметь собственное производство битума - основатель группы компаний "Автострада"

Украине необходимо иметь собственное производство битума - основатель группы компаний "Автострада"

10:55 10.12.2021
"Автострада" ожидает завершения строительства Ямпольского моста в 2023 году

"Автострада" ожидает завершения строительства Ямпольского моста в 2023 году

14:07 09.12.2021
Генпрокурор: ждем финального аккорда конкурса на главу САП и принятия антикоррупционной стратегии парламентом

Генпрокурор: ждем финального аккорда конкурса на главу САП и принятия антикоррупционной стратегии парламентом

14:49 08.12.2021
"Автострада" подписала договор с Харьковским национальным автомобильно-дорожным университетом о старте программы дуального образования

"Автострада" подписала договор с Харьковским национальным автомобильно-дорожным университетом о старте программы дуального образования

14:01 08.12.2021
Учиться и работать. Студенты-дорожники смогут совмещать учебу с работой

Учиться и работать. Студенты-дорожники смогут совмещать учебу с работой

06:51 07.12.2021
Мобильные группы дежурят на автодорогах Ровенской области на случай ухудшения погоды

Мобильные группы дежурят на автодорогах Ровенской области на случай ухудшения погоды

16:26 03.12.2021
Максим Шкиль: Победа "Автострады" в рейтинге добросовестных налогоплательщиков подтверждает правильность принципов нашей работы

Максим Шкиль: Победа "Автострады" в рейтинге добросовестных налогоплательщиков подтверждает правильность принципов нашей работы

15:44 03.12.2021
Абсолютное большинство назначенных Зеленским судей не прошли квалифоценивание - фонд DEJURE

Абсолютное большинство назначенных Зеленским судей не прошли квалифоценивание - фонд DEJURE

16:15 02.12.2021
Кабмин уволил 1-го замглавы налоговой Рубан, двух заместителей главы Госкино и одного зама главы ГСЧС

Кабмин уволил 1-го замглавы налоговой Рубан, двух заместителей главы Госкино и одного зама главы ГСЧС

11:46 02.12.2021
Проект госбюджета-2022 предусматривает 1,054 млрд грн на внедрение и развитие системы сбора платы за использование дорог для грузовиков

Проект госбюджета-2022 предусматривает 1,054 млрд грн на внедрение и развитие системы сбора платы за использование дорог для грузовиков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Ковидную" тысячу гривень вакцинированным гражданам можно будет потратить на внутренние рейсы МАУ

Более половины украинцев поддерживают идею прямых переговоров с Россией – опрос "Рейтинга"

В Украине за сутки выявили 11 327 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 24 456 человек, 442 умерли

За сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, ранены двое военнослужащих ВСУ

Белый дом: Байден заверил Зеленского, что США привержены принципу "никаких решений или дискуссий по Украине без Украины"

ПОСЛЕДНЕЕ

"Ковидную" тысячу гривень вакцинированным гражданам можно будет потратить на внутренние рейсы МАУ

В селе под Покровском в частном доме взорвался тротил: погибла женщина, двое мужчин пострадали

Госпогранслужба Украины закупила 60 современных дронов для охраны границы с воздуха

В Украине в ближайшие дни будет сыро, но потеплеет

Экс-замглавы МВД Грузии стал фигурантом уголовного дела о незаконном въезде в страну Саакашвили

Большинство украинцев считает Россию враждебной страной, главными союзниками называют Канаду, Литву и Польшу

Введение экономического паспорта поддерживают 53% украинцев, двойного гражданства – 47% – опрос "Рейтинга"

Более половины украинцев поддерживают идею прямых переговоров с Россией – опрос "Рейтинга"

В деле о раздаче имущества "Укртелефильма" выдвинуто 4 подозрения, в том числе экс-гендиректору и начальнику юрслужбы

ГБР разоблачило бизнесмена и таможенного брокера на неуплате налогов на 7,6 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА