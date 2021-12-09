Украина в ТКГ предложила провести обмен до 60 удерживаемых лиц к Новому году - Арестович

Украина в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) предложила провести гуманитарный обмен до 60 удерживаемых лиц к Новому году, сообщил спикер Украинской делегации Алексей Арестович.

"Мы предложили российской стороне три варианта обмена: выдачу 13-ти, 24-х или 60-ти лиц. Все эти люди готовы к обмену, их местонахождение установлено. Они прошли процедуру так называемой процессуальной очистки (снятия судимостей – ИФ)", - сообщил Арестович в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что, в соответствии с украинским законодательством процедура процессуальной очистки, на которой настаивает российская сторона в отношении удерживаемых, возможна только после того, как то или иное лицо заявит о своем местонахождении и получит приговор суда. После этого оно может быть помиловано и возвращено в рамках обмена или освобождения.

"В случае, когда некоторые такие лица скрываются и не сообщают (о местонахождении – ИФ) согласно украинскому законодательству, Украина не может их ни осудить заочно, ни очно, ни помиловать. А РФ требует помилования от президента Украины не осужденных людей. Это противоречит нашему законодательству и Конституции", - сказал Арестович.

Он также добавил, что в случае готовности РФ к обмену, она также должна предоставить информацию о лицах, которых готова выдать со своей стороны.

По словам спикера Украинской делегации в ТКГ, во время очередных переговоров 8 ноября российская сторона не ответила конкретикой на предложение Украины, однако этот же вопрос будет повторно рассматриваться во время внеочередной встречи 9 ноября.

16 ноября омбудсмен Людмила Денисова заявила, что боевики незаконно удерживают на временно оккупированных территориях ОРДЛО 301 украинца.

26 ноября во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявил, что Украина передала России через Турцию верифицированный список на обмен удерживаемыми.