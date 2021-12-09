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12:56 09.12.2021

Британский премьер Джонсон стал отцом в седьмой раз

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Британский премьер Джонсон стал отцом в седьмой раз

Премьер Великобритании Борис Джонсон и его супруга Керри объявили о рождении их второго ребенка, передает телеканал Sky News со ссылкой на представителя пары.

"Премьер-министр и госпожа Джонсон рады объявить о рождении здоровой девочки в лондонской больнице ранее сегодня", - заявила представитель.

"Мать и дочь чувствуют себя очень хорошо. Пара хотела бы выразить благодарность прекрасной команде родильного отделения за всю их заботу и поддержку", - добавила она.

Телеканал напоминает, что Керри Джонсон объявила о беременности в июле в своем Instagram-аккаунте.

Таким образом, теперь у британского премьера семеро детей. Двое от нынешней супруги, четверо - от бывшей жены Марины Уилер и внебрачный ребенок от искусствоведа Хелен Макинтайр.

Теги: #великобритания #джонсон
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