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17:58 08.12.2021

Ситуация у госграниц Украины контролируемая, оснований для паники нет - секретарь комитета Рады по нацбезопасности

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Ситуация у госграниц Украины контролируемая, оснований для паники нет - секретарь комитета Рады по нацбезопасности

Ситуация возле государственных границ Украины на сегодняшний день контролируемая, сообщил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко (фракция "Голос").

"Сегодня (8 декабря - ИФ) на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заслушали начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины и начальника управления разведки администрации Государственной пограничной службы по поводу ситуации на границе и возможного военного вторжения Российской Федерации", - написал парламентарий на своей странице в соцсети Facebook.

Вместе с тем он отметил, что накануне комитет провел выездное заседание в Службе внешней разведки Украины, на котором обсуждались вопросы, касающиеся деятельности СВРУ и внешнеполитической обстановки.

"Только в комплексе такая информация позволяет сделать определенные выводы и оценить ситуацию возле наших границ. Если не вдаваться в детали и коротко резюмировать, то по состоянию на сегодняшний день ситуация контролируемая и оснований для паники нет", - отметил Костенко.

Теги: #ситуация #госграница
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