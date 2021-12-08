Эксперты выявили нарушения в более трети проб красной икры в РФ

Эксперты ФГБУ "Национальный центр безопасности продукции рыбного промысла" (ведомство Россельхознадзора) подвели итоги исследования красной икры.

Как сообщается в пресс-релизе центра, его референс-лаборатория с начала года исследовала 89 проб соленой икры лососевых пород рыб. В результате в 30 пробах были выявлены нарушения по микробиологическим показателям. Кроме того, в семи случаях были нарушены химико-токсикологические показатели (по консервантам, антибиотикам, уротропину, содержанию соли).

При этом по пищевым добавкам (так называемым Е) ситуация достаточно благополучная: только в трех случаях были выявлены несоответствия по содержанию консервантов и еще в двух пробах содержался Е239 - консервант уротропин, запрещенный на территории РФ с 2009 года, уточняется в пресс-релизе.

"Вопреки расхожему мнению, большинство пищевых добавок, например, бензоат натрия (E211), сорбиновая кислота (E200) в том количестве, в котором их добавляют для сохранности в красную икру, безопасны для потребителя, их количество строго нормируется российским законодательством, в частности техрегламентом "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств. ТР ТС 029/2012", - сообщает центр.

В ходе исследования также не было выявлено нарушений паразитарной чистоты красной икры.

Центр также отмечает, что на рыбном рынке по-прежнему встречаются случаи подделки икры лососевых видов рыб имитированной икрой.