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09:31 08.12.2021

Финальные собеседования претендентов на пост руководителя САП состоятся 21 декабря

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Финальные собеседования претендентов на пост руководителя САП состоятся 21 декабря

Собеседования кандидатов на пост руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) пройдут 21 декабря 2021 года, после чего конкурсная комиссия определится с победителем.

"Комиссия завершила заседание, определив дату собеседования кандидатов – 10:00 21 декабря", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в комиссии по избранию руководителя САП.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова пояснила, что конкурс по избранию руководителя САП затягивается из-за того, что комиссия не может собраться, и в промедлении есть "субъективные факторы отдельных людей".

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что надеется на избрание руководителя САП до конца текущего года.

Обновленный меморандум экономической и финансовой политики Украины с Международным валютным фондом (МВФ) предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года

Как известно, конкурс по избранию руководителя САП находится на финальной стадии.

После практического задания на профессиональную компетентность комиссия неоднократно не могла собраться, чтобы назначить дату проведения завершающего конкурс собеседования двух претендентов на эту должность.

На должность руководителя САП претендуют детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

Теги: #собеседование #сап #конкурс
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