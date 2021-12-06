Страны Eвросоюза потратили в прошлом году на оборону рекордную сумму

Рекордные 198 млрд евро составили в прошлом году расходы на оборону стран-членов Европейского союза, входящих в Европейское оборонное агентство (ЕОА).

В опубликованном в понедельник ежегодном докладе ЕОА говорится, что 26 стран-членов агентства увеличили расходы на цели обороны на 5% по сравнению с 2019 годом, в целом их оборонные расходы растут шестой год подряд. При этом расходы шести стран выросли в 2020 года на 10%.

Из доклада следует, что в прошлом году страны ЕОА израсходовали рекордные 44 млрд евро на инвестиции в оборонную сферу. Из них 36 млрд евро были затрачены на закупку вооружений, 8 млрд евро - на исследовательскую работу.

2,5 млрд евро были израсходованы на технологии в оборонной сфере. Лидерами в этой сфере были Франция и Германия.

"Устойчивый рост европейских оборонных расходов является позитивным развитием, и цифры за 2020 год указывают на то, что ошибочное резкое сокращение оборонных расходов в период финансового кризиса 2007-2008 годов вряд ли повторится", - заявил исполнительный директор агентства Иржи Шедивы.

Совет ЕС создал ЕОА для поддержки государств-членов в их усилиях по совершенствованию европейского оборонного потенциала в области кризисного управления, европейской безопасности и оборонной политики.

Из стран-членов ЕС в работе агентства не участвует только Дания.