События

11:37 06.12.2021

В Кривом Роге конфликт между иностранцами унес жизнь одного из них, другой в больнице под охраной

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В Кривом Роге конфликт между иностранцами унес жизнь одного из них, другой в больнице под охраной

В результате конфликта между двумя группами иностранцев в г.Кривой Рог Днепропетровской области в воскресенье один из мужчин погиб, другой с ножевыми ранениями доставлен в больницу, сообщается на странице полиции Днепропетровской области в Facebook.

"Во время потасовки один из участников получил ножевые ранения, после чего выстрелил в потерпевшего. В результате событий 35-летний мужчина погиб от огнестрельного ранения в грудь, 28-летний - доставлен в больницу с многочисленными ножевыми ранениями и находится под круглосуточным конвоем. В настоящее время фигурант задержан… Решается вопрос по сообщению ему о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (убийство), ведется досудебное расследование.

По данным местных СМИ, конфликт произошел между гражданами Азербайджана, погибший и раненый – азербайджанцы, при чем последний причастен к ограблению в 2019 году в Харькове и в апреле текущего года был выпущен из СИЗО под домашний арест.

Теги: #жертвы #конфликт #кривой_рог
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