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10:38 06.12.2021

Во Львове на 102-м году жизни скончалась связная Шухевича Ольга Илькив

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Во Львове на 102-м году жизни скончалась связная Шухевича Ольга Илькив

Ольга Илькив, связная главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича, скончалась во Львове на 102-м году жизни, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Легендарная женщина, посвятившая свою длинную, насыщенную жизнь служению Украине. За ее спиной – годы преследований, советских тюрем и тяжелой ежедневной борьбы", - сказал мэр Львова Андрей Садовый.

Ольгу Илькив арестовали сотрудники МГБ СССР в марте 1950 года во Львове. Ее приговорили к 25 годам лишения свободы, двоих детей определили в интернат. Освободили в 1964 году. Илькив работала дворником и санитаром, а впоследствии – в историческом музее, а также в музее народной архитектуры и быта во Львове.

Теги: #львов #ольга_илькив_связная
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