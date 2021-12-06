Во Львове на 102-м году жизни скончалась связная Шухевича Ольга Илькив

Ольга Илькив, связная главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича, скончалась во Львове на 102-м году жизни, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Легендарная женщина, посвятившая свою длинную, насыщенную жизнь служению Украине. За ее спиной – годы преследований, советских тюрем и тяжелой ежедневной борьбы", - сказал мэр Львова Андрей Садовый.

Ольгу Илькив арестовали сотрудники МГБ СССР в марте 1950 года во Львове. Ее приговорили к 25 годам лишения свободы, двоих детей определили в интернат. Освободили в 1964 году. Илькив работала дворником и санитаром, а впоследствии – в историческом музее, а также в музее народной архитектуры и быта во Львове.