В Киеве обеспечили бесперебойность электроснабжения COVID-больным

ДТЭК Киевские электросети создал сервис для больных коронавирусом жителей столицы, которые лечатся дома с помощью кислородных концентраторов, благодаря которому больницы будут информировать оператора о необходимости корректировки графика плановых ремонтов с временным обесточиванием домов, где находятся больные, сообщил отдел коммуникации ДТЭК.

"Для того чтобы воспользоваться сервисом поддержки больных коронавирусом и сообщить о наличии по определенному адресу присоединенного к кислородному концентратору человека, нужно заполнить форму на сайте ДТЭК Киевские электросети. Согласно заявке, сотрудники компании свяжутся с заявителем для выяснения деталей и скорректируют графики выполнения плановых ремонтов на сети", - указано в сообщении.

Сотрудники компании также инициировали и провели уже вторую с начала пандемии комплексную проверку электрооборудования, обеспечивающую столичные больницы электрической энергией. В частности, проверили 43 больницы, 33 из которых являются опорными для лечения COVID-больных. В настоящее время сети, питающие медицинские учреждения, полностью соответствуют техническим нормам качества электроснабжения.

"ДТЭК – надежный партнер общества. Мы понимаем, насколько важно надежное и бесперебойное электроснабжение для наших клиентов. Особенно для тех, кто дома лечит коронавирус с помощью кислородных концентраторов… Поэтому мы создали специальный сервис. Благодаря нему компания будет узнавать адреса пребывания COVID-больных и исключит возможность проведения плановых ремонтов на электрооборудовании с временным обесточиванием", – отметил генеральный директор ДТЭК Киевские электросети Денис Бондарь.

При этом, в ДТЭК отметили, что бесперебойность подачи света в дома и медучреждения зависит также и от исправности внутренних сетей. Поэтому ДТЭК Киевские электросети просит управляющие компании (ОСМД, ЖЭКи) и руководителей медицинских учреждений ответственно отнестись к обследованию внутренних электросетей и, в случае обнаружения, оперативно устранять неисправности.