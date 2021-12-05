События

12:19 05.12.2021

В центральном Иране разбился беспилотник, о его принадлежности пока не сообщается

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Беспилотник, о принадлежности которого пока не сообщается, потерпел в воскресенье крушение в провинции Чехармехаль и Бахтиария в центральном Иране, передает агентство "Тасним".

Позднее в местных социальных сетях появились видеозаписи того, как вертолет перевозит разбившийся беспилотник. Власти области Кухранг, где произошла катастрофа, подтвердили подлинность видеокадров, но другие детали произошедшего предоставлять не стали.

По данным "Тасним", внешне беспилотник напоминает и иранский аппарат Shahed 171 Simorgh, и американский RQ-170.

Официальных подтверждений или опровержений этой информации со стороны центральных властей пока не поступало.

Теги: #беспилотник #крушение #иран
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