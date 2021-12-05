События

04:45 05.12.2021

Черниговские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Нежине, в котором погиб ребенок

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В Нежине Черниговской области в субботу мусоровоз насмерть сбил шестилетнего ребенка, полиция расследует обстоятельства происшествия, сообщил сектор коммуникации полиции Черниговской области.

"Сегодня около 15 часов в полицию поступило сообщение, что возле остановки общественного транспорта в Нежине мусоровоз сбил ребенка. От полученных телесных повреждений 6-летняя девочка погибла", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что девочка с мамой выбросили мусор в контейнер и уходили в сторону остановки. В это время от площадки с контейнерами отъезжал мусоровоз, который, вероятно, задел ребенка.

Полицейские задержали 53-летнего водителя мусоровоза. В настоящее время с ним продолжаются первоочередные следственные действия.

Полиция расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в рамках производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего), наказываемые лишением свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

Теги: #черниговская_область #украина #дтп_жертвы #ребенок
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