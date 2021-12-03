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15:44 03.12.2021

Абсолютное большинство назначенных Зеленским судей не прошли квалифоценивание - фонд DEJURE

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Абсолютное большинство назначенных Зеленским судей не прошли квалифоценивание - фонд DEJURE

Подавляющее большинство назначенных президентом Украины Владимиром Зеленским судей получили отрицательное заключение Общественного совета добропорядочности и, соответственно, не прошли квалификационное оценивание, подчеркивают в Фонде DEJURE.

В сообщении, размещенном на сайте Фонда, отмечается, что глава государства своими указами назначил 28 судей: 27 – на должности в местные суды первой инстанции и одного судью в хозяйственный суд Донецкой области.

"21 из 28 судей, назначенных Зеленским, получили отрицательное заключение Общественного совета добропорядочности", - говорится в сообщении.

В Фонде поясняют, что, согласно законодательству, судья, получивший отрицательное заключение Общественного совета добропорядочности, не считается прошедшим квалификационное оценивание, пока решение относительно него не примет Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) в полном составе, а ВККС может поддержать решение Общественного совета добропорядочности или преодолеть его 11-ю голосами.

"Большинство назначенных судей не прошли квалификационное оценивание, поскольку получили негативное заключение Общественного совета, которое ВККС не рассмотрела и не отменила", - отмечают в DEJURE.

Организация приводит список судей со ссылками на отрицательные заключения Общественного совета добропорядочности о них.

В Фонде убеждены, что, несмотря на то, что закон требует от президента назначить на должность судей, которых рекомендует к назначению Высший совет правосудия (ВСП), президенту следует воздержаться от любых назначений до завершения проверки на добропорядочность действующего состава ВСП и формирования новой ВККС.

Теги: #судьи #зеленский #кадры #фонд_dejure
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