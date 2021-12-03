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13:08 03.12.2021

ГУР Минобороны сообщает о начале нового периода оперативной и боевой подготовки российских наемников на Донбассе

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ГУР Минобороны сообщает о начале нового периода оперативной и боевой подготовки российских наемников на Донбассе

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о том, что с 1 декабря в Вооруженных силах Российской Федерации, в том числе и в оперативной группировке российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, начался новый период оперативной и боевой подготовки.

"В рамках указанного, оккупантами проводятся мероприятия недели боевой готовности с отработкой вопросов приведения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК в высшие степени боевой готовности. В то же время на отдельных направлениях противник ротирует подразделения на передовых позициях и проводит интенсивную подготовку артиллерийских и минометных расчетов к обстрелам позиций Объединенных сил", - говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке.

В нем уточняется, что выполнение мер недели боевой готовности и ротация в оперативной группировке русских оккупационных войск контролируются представителями штаба 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

 

Теги: #донбасс #гур #минобороны #агрессия_рф
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