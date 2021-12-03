Ермак обсудил с советником президента США по нацбезопасности внутреннюю и внешнеполитическую повестки дня

Глава Офиса президента Андрей Ермак обсудил с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном внутреннюю и внешнеполитическую повестки дняв ходе телефонного разговора.

"Был еще один важный телефонный звонок с советником президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном. По-настоящему дружеский и продуктивный разговор по широкому кругу тем актуальной внутренней и внешнеполитической повестки дня. Я очень ценю наше постоянное и эффективное общение, и в целом качественно новый уровень сотрудничества между нашими странами", - написал Ермак в Твиттере.