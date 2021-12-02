Кулеба и министры иностранных дел ОБСЕ обсудили вооруженную агрессию РФ против Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал вооруженную агрессию России против Украины ключевой в перечне вызовов общеевропейской безопасности в своем выступлении на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме.

"Дмитрий Кулеба выступил на пленарном заседании, изложив министрам государств-участников и партнеров ОБСЕ видение Украины относительно ключевых событий 2021 года на пространстве Организации и их влиянии на общеевропейскую безопасность. Глава украинской дипломатии подчеркнул, что ведущее место в перечне вызовов безопасности и в дальнейшем продолжает занимать вооруженная агрессия России против Украины, которая, в частности, является грубым нарушением принципов и обязательств, взятых РФ на себя в рамках Организации", - сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел в Украине.

Министр привлек внимание государств-участников ОБСЕ к наращиванию российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и призвал мобилизовать усилия на поддержку Украины и воплощение комплексного пакета сдерживания РФ от новой волны агрессии против нашего государства.

Особую роль в усилиях по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта продолжает играть Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине, фиксирующая незаконную военную активность РФ на временно оккупированных частях Донбасса.

Украина внесла проект итогового решения Совета министров иностранных дел ОБСЕ по налаживанию постоянного мониторинга у пограничных районах, который поддержали 36 государств-участников. При этом, в этом году Совет министров проходит при физическом присутствии 57 делегаций государств-участников ОБСЕ.

Как сообщается, Кулеба также принял участие в параллельном мероприятии по ситуации в Крыму и предстоящих шагах в рамках Крымской платформы под названием Crimea Platform: A Way Forward, к которому присоединились представители экспертной сети Крымской платформы.

Министр также принял участие в организованном Шведским председательством в ОБСЕ в 2021 году специальном мероприятии, посвященном свободе передвижения гражданского населения через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях Украины.

Отмечается, что министр провел на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ пять отдельных двусторонних переговоров с главами дипломатии государств-участников ОБСЕ: государственным секретарем США Энтони Блинкеном, высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, министеркой иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкдал Гилфадоттир. Главы дипломатии Украины и Исландии подписали соглашение, которое позволит начать регулярное прямое авиасообщение между двумя странами.