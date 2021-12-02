Киев не исключает возможности участия белорусских войск во вторжении в Украину – Кулеба

Украина на очень серьезном уровне рассматривает сценарий, при котором военное вторжение можно ожидать и со стороны Беларуси, и при котором среди подразделений захватчиков могут быть заметны белорусские вооруженные силы, сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы рассматриваем этот сценарий на очень серьезном уровне. Мы не исключаем такой возможности. Пока что мы не видим, что белорусская армия готовится к операциям против Украины или что белорусское руководство может позволить России использовать свою территорию для организации вторжения. Однако любая потенциальная угроза требует не только внимания, но и концентрации ресурсов вооруженных сил для ее смягчения", - сказал Кулеба в интервью латышскому новостному порталу "Sargs.lv", текст которого публикует посольство Украины в Латвийской Республике.

Министр указал, что даже если Беларусь на данный момент не представляет прямой военной угрозы для Украины, факты неумолимы.

"Политические заявления Минска в настоящее время являются частью агрессивной внешней политики России. Также заявление Лукашенко о признании Крыма составляющей России, а также гибридное вторжение, совершенное его режимом против Латвии, Литвы и Польши, делает его открытой угрозой. На эту угрозу следует отвечать", - отметил Кулеба.

Он добавил, что для недопущения такого развития событий необходимо направить на белорусскую границу соответствующее количество военнослужащих.

"В настоящее время мы решаем, где взять эти ресурсы. Проблема в том, что наши возможности небезграничны, поскольку, забирая военную силу с одного места, мы снижаем свою обороноспособность на этом участке. Таким образом, указанная деятельность Беларуси напрямую отвечает военным интересам России", - пояснил Кулеба.

Глава МИД Украины обратил внимание на то, что Александр Лукашенко недавно заявил, что планирует посетить оккупированный Россией Крымский полуостров.

"Это небольшая, но очень важная деталь гораздо большей картины. Что достигается таким образом? Этим заявлением Лукашенко существенно сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Беларусь страной, враждебной для Украины. Таким образом, если отдельно рассматривать детали этой общей картины может показаться, что ситуацию можно скорректировать, но если эти детали рассмотреть вместе, тогда приходится признать, что ситуация достаточно тревожная", - рассказал он.

По словам Кулебы, несмотря на заявления России о том, что она не собирается ни на кого нападать, ее действия говорят гораздо больше, чем официальный язык Кремля.