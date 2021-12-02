Зеленский предлагает новую редакцию закона о гражданстве Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает изложить в новой редакции закон "О гражданстве Украины", считает народный депутат Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа").

"Законом будут установлены более четкие ... положения о приобретении гражданства лицами, подвергшимися в стране своей гражданской принадлежности преследованиям по политическим мотивам. Так, в частности, преследованием по политическим мотивам будет считаться привлечение к уголовной ответственности органами государства-агрессора или государства-оккупанта, совершенное с нарушением фундаментальных прав и свобод человека", - написала Совгиря в Facebook в четверг.

Она также отметила, что законопроект предусматривает дополнительное основание для отказа лицу в принятии гражданства Украины - совершение им действий, которые создают угрозу национальной безопасности и национальным интересам Украины.

"Наличие гражданства (подданства) иностранного государства будет основанием для потери гражданства Украины только в случае использования таким лицом на территории Украины паспортного документа иностранца, если это повлекло за собой создание угроз национальной безопасности, национальным интересам Украины", - отметила нардеп.

По её словам, в настоящее время действующий закон предусматривает добровольное обретение гражданином Украины гражданства другого государства как самодостаточное основание для утраты гражданства Украины.

Она также рассказала, что законопроект предусматривает и такое дополнительное основание для потери гражданства Украины, как установление факта прохождения военной службы по контракту в государстве, признанном Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом (если такое лицо имело гражданство Украины на момент прохождения такой военной службы).

Как сообщалось, Зеленский в четверг зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в закон "О гражданстве Украины" об основании и порядке приобретения и прекращения гражданства №6368 (текст законопроекта обнародован на сайте парламента).