События

15:24 02.12.2021

В Финляндии выявили первый случай заражения штаммом COVID-19 "омикрон"

1 мин читать
В Финляндии выявили первый случай заражения штаммом COVID-19 "омикрон"

В Финляндии выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон", сообщается в четверг на сайте Института здравоохранения Финляндии.

"Омикрон" был выявлен у человека, который приехал в Финляндию из Швеции. Отмечается, что в данный момент идет изучение образцов, взятых у людей, которые путешествовали в той же группе и заразились коронавирусом.

Таким образом, случаи заражения новым штаммом были зафиксированы уже в более 20 странах мира.

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Теги: #омикрон #финляндия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:52 02.12.2021
Кабмин ввел временные ограничения на въезд в Украину граждан ряда южноафриканских стран для противодействия распространению вируса "омикрон"

Кабмин ввел временные ограничения на въезд в Украину граждан ряда южноафриканских стран для противодействия распространению вируса "омикрон"

00:15 02.12.2021
В США зафиксировали первый случай заражения "омикроном"

В США зафиксировали первый случай заражения "омикроном"

18:46 01.12.2021
Более 20 стран зафиксировали случаи заболевания "омикроном" - ВОЗ

Более 20 стран зафиксировали случаи заболевания "омикроном" - ВОЗ

14:40 01.12.2021
ЕС решил не проводить экстренный саммит по штамму COVID-19 "омикрон"

ЕС решил не проводить экстренный саммит по штамму COVID-19 "омикрон"

14:12 01.12.2021
"Омикрон" добрался до Норвегии

"Омикрон" добрался до Норвегии

06:31 01.12.2021
Полный запрет на путешествия из-за "омикрона" не предотвратит его распространения - ВОЗ

Полный запрет на путешествия из-за "омикрона" не предотвратит его распространения - ВОЗ

20:44 29.11.2021
В компании Pfizer убеждены в эффективности ее препарата PAXLOVID против штамма коронавируса "омикрон"

В компании Pfizer убеждены в эффективности ее препарата PAXLOVID против штамма коронавируса "омикрон"

19:53 29.11.2021
Штамм коронавируса "омикрон" вызывает беспокойство, но паниковать не следует - Байден

Штамм коронавируса "омикрон" вызывает беспокойство, но паниковать не следует - Байден

19:38 29.11.2021
Страны G7 заявили о необходимости срочных действий на фоне активного распространения штамма коронавируса "омикрон" в мире

Страны G7 заявили о необходимости срочных действий на фоне активного распространения штамма коронавируса "омикрон" в мире

19:17 29.11.2021
"Омикрон" выявлен в Испании

"Омикрон" выявлен в Испании

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Блинкен на встрече с Лавровым призвал РФ отвести войска от Украины и выполнять Минские соглашения

Совет ЕС решил предоставить Украине EUR31 млн на укрепление обороны в рамках Европейского фонда обеспечения мира

Папа Римский Франциск может в ближайшее время посетить Украину – глава УГКЦ

Рада приняла госбюджет-2022

Рада продлила на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин выделил 7,8 млн грн разовой помощи получившим инвалидность ветеранам АТО

Блинкен на встрече с Лавровым призвал РФ отвести войска от Украины и выполнять Минские соглашения

Выводы Венецианской комиссии по закону о деолигархизации будут получены 10-11 декабря – Малюська

Украина договорится с Организацией НАТО по связи и информации о сотрудничестве в рамках "Партнерства ради мира"

Помощь в размере EUR31 млн повысит устойчивость Украины, поможет укрепить потенциал ВСУ - посол ЕС

Презентация Стратегии развития Киева до 2035 года перенесена на начало 2022 года

Харьковский горсовет хочет добиться в Верховном суде признания незаконности переименования проспекта Жукова в честь правозащитника Григоренко

Мороз, солнце и холодные дожди: прогноз погоды на выходные 4–5 декабря

В Украине запустят 100 центров поддержки для выплаты "ковидной тысячи"

Совет ЕС решил предоставить Украине EUR31 млн на укрепление обороны в рамках Европейского фонда обеспечения мира

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА