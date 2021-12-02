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13:06 02.12.2021

Reikartz Hotel Group открыл первый отель сети в Грузии

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Reikartz Hotel Group открыл первый отель сети в Грузии

Украинский отельный оператор Reikartz Hotel Group (Киев) 1 декабря открыл первый отель в Тбилиси (Грузия) под собственным брендом.

"Отель прошел интеграцию в нашу отельную сеть и с 1 декабря 2021 года открыл свои двери для гостей как Reikartz Horizont Tbilisi", – сообщила компания агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщил оператор, ранее отель категории "4 звезды" был партнером сети Reikartz. Номерной фонд гостиницы составляет 40 номеров. Инфраструктура включает конференц-зал, ресторан, лобби-бар, парковку.

"Мы рады предложить нашим гостям возможность посетить такую гостеприимную и колоритную страну как Грузия. Мы сохраняем во всех наших отелях стандарты качества и сервиса, поэтому нашим гостям в Тбилиси в отеле будет также уютно и комфортно, как и в наших украинских отелях", – прокомментировал открытие CEO Reikartz Hotel Group Андрей Дема.

Reikartz начала деятельность в сфере гостиничных услуг Украины в 2003 году после приобретения группой бельгийских архитекторов во главе с Франсуа Рейкарцем (Francois Ryckaerts) старинного особняка по ул.Друкарская в центре Львова.

Сеть работает под брендами Raziotel (сеть эконом-гостиниц категории "три звезды"), Vita, Optima (велнес-курорты и гостиницы категории "три звезды"), а также Reikartz Collection и Reikartz Hotels & Resorts (бизнес и курортные гостиницы категории "три звезды-плюс" и "четыре звезды"). Сеть объединяет до 60 отелей в Украине, Швеции, Казахстане и Грузии.

ООО "Рейкарц Хотел Менеджмент" создано в 2008 году.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на декабрь-2021, участниками компании являются Владимир Кашутин (Львов, 99,89%) и Андрей Дема (0,1%, Киев). Конечным бенефициаром указан Кашутин.

Теги: #грузия #reikartz_hotel
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