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09:11 02.12.2021

Tesla официально перенесла штаб-квартиру в Техас

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Tesla официально перенесла штаб-квартиру в Техас

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. официально перенес штаб-квартиру из Калифорнии в Остин (штат Техас), где компания завершает строительство "гигафабрики".

Гендиректор компании Илон Маск объявил о планах переноса штаб-квартиры в ходе ежегодного собрания акционеров Tesla в октябре. Тогда он, однако, не обозначил сроков переноса.

В среду компания уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), что ее штаб-квартира теперь находится в Остине.

Tesla продолжит развивать свой бизнес в Калифорнии, однако Маск заявлял, что возможности для расширения компании в этом штате ограничены.

В декабре прошлого года Маск сообщил, что сам перебрался в Техас, где находятся основные операции другой его компании - Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX).

Техас в последние годы привлекает все больше технологических компаний и стартапов, предлагая им более низкие налоги, менее жесткое, чем в Калифорнии, регулирование, а также более доступное жилье.

Теги: #техас #штаб_квартира #tesla
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