Начато строительство штаб-квартиры немецкой компании Zeppelin в Украине

Получено разрешение на строительство штаб-квартиры немецкой компании Zeppelin в Украине в г.Вишневое Киевской области, строительно-монтажные работы переходят в активную фазу, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в DELTA Ukraine.

"Разрешение на строительство было получено через Единый портал государственных услуг "Дия", что значительно упростило всю процедуру подачи документации. Также хочется отметить поддержку со стороны представителей местной власти Вишневого, которые высоко ценят иностранные инвестиционные проекты и их вклад в местный бюджет", - сообщила исполнительный директор DELTA Ukraine Виктория Бережная.

Как сообщили в DELTA Ukraine, проект штаб-квартиры Zeppelin включает реконструкцию существующих и сооружение новых зданий на участке 3,79 га, общая площадь зданий составит 8,3 тыс. кв. м. Объект будет включать офисную часть, учебный центр для собственных механиков и операторов оборудования клиентов, мастерские по ремонту техники и компонентов, склады запчастей, площадки для хранения и демонстрации техники и таможенно-лицензионный склад.

Предусмотрено устройство системы отопления от воздушных тепловых насосов и частичное покрытие электрических затрат вследствие генерации от солнечных панелей.

DELTA Ukraine провела тендер по выбору генерального подрядчика. Победитель тендера ООО "Агробудмеханизация" уже выполняет работы параллельно на нескольких участках строительства.

По словам Бережной, открытие современного энергоэффективного главного офиса компании ZEPPELIN GmbH с центрами продаж и обслуживания техники запланировано на третий квартал 2022 года.

Delta Ukraine входит в австрийскую компанию Delta Holding, основанную в 1977 году в Вельсе. Предоставляет услуги по строительству, проектированию, строительному менеджменту, генеральному подряду, "зеленой" сертификации зданий. Компания имеет дочерние предприятия в Австрии, Чехии, Словакии и Украине.

Zeppelin GmbH – немецкий промышленный концерн, представленный в 20 странах по всему миру в сфере дилерства и производства, официальный эксклюзивный дилер американской техники Cat в Украине.