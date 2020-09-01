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19:07 01.09.2020

НАТО вернула Бельгии старую штаб-квартиру альянса

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НАТО вернула Бельгии старую штаб-квартиру альянса

Территория и здания комплекса бывшей штаб-квартиры НАТО в Брюсселе возвращены принимающей у себя организацию Бельгии и переданы министерству обороны страны, сообщила во вторник пресс-служба Североатлантического альянса.

"Сегодня мы в последний раз попрощались с нашей старой штаб-квартирой, которая на протяжении десятилетий хорошо служила НАТО и где так много исторических решений было принято союзниками", - заявила пресс-секретарь организации Оана Лунгеску после небольшой церемонии передачи комплекса.

"Мы благодарим Бельгию за то, что она так долго предоставляла ее Североатлантическому альянсу, и мы благодарны за ее неизменное гостеприимство в нашей новой штаб-квартире через дорогу", - сказала Лунгеску.

Построенная в 1966 году менее чем за шесть месяцев старая штаб-квартира, как предполагалось, должна была стать временным местом размещения для Организации Североатлантического договора, когда она переместилась в Брюссель из Парижа в 1967 году. Однако пребывание в этих помещениях растянулось на 51 год.

В 2018 году НАТО переехала в новую штаб-квартиру, расположенную рядом через бульвар Леопольда III.

Теги: #штаб_квартира #бельгия #нато
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