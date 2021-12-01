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22:23 01.12.2021

США дали понять, что не будут колебаться при необходимости применять ограничения против России

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США дали понять, что не будут колебаться при необходимости применять ограничения против России

США четко обозначили, что в случае необходимости они без колебаний задействуют различные "средства", в том числе экономические, против России, заявила в среду на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

"С самого начала работы этой администрации мы демонстрировали, что мы желаем использовать набор средств - экономических и прочих - для реагирования на вредоносные действия России. Сегодня госсекретарь (США Энтони Блинкен - ИФ) четко дал понять, что мы не будем колебаться при использовании этих средств, но мы собираемся делать это в тесной координации с нашими союзниками и партнерами", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности новых санкций против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины.

Она отметила, что помимо этого ей пока нечего добавить.

По ее словам, США ведут консультации с союзниками по поводу ситуации, складывающейся на российско-украинской границе, и, кроме того, Вашингтон поддерживает диалог непосредственно и с РФ и Украиной по этой проблеме.

Теги: #сша #россия #давление #решимость
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