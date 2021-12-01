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20:15 01.12.2021

"Метинвест" создал компанию для управления украинскими угольными активами

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"Метинвест" создал компанию для управления украинскими угольными активами

Горно-металлургическая группа "Метинвест" создала компанию "Метинвест Покровскуголь", которая будет управлять операционными и административными изменениями на предприятиях Покровской угольной группы (ПУГ).

Согласно пресс-релизу "Метинвеста" в среду, новая компания создана 1 декабря и будет находиться в составе группы.

При этом уточняется, что новая компания будет координировать все подразделения угольного производства и консолидирует непроизводственные службы предприятий ПУГ, среди которых шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика. В компанию уже переведено более 400 сотрудников этих предприятий.

Создание компании "Метинвест Покровскуголь" позволит исключить дублирование административных функций и централизованно управлять финансами, закупками, персоналом, транспортом, вопросами безопасности, непрерывного совершенствования и информационных технологий, отмечается в сообщении.

Генеральным директором "Метинвест Покровскугля" назначен Андрей Акулич, который до этого занимал должность замгендиректора по интеграции компании "Донецксталь". Свою карьеру в группе "Метинвест" Акулич начал в 2002 году на комбинате "Азовсталь", затем работал в управляющей компании, а также на комбинате "Запорожсталь".

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил, что создание компании "Метинвест Покровскуголь" - ключевой этап процесса интеграции в группу "Метинвест", направленный на повышение эффективности как отдельного производственного звена, так и всей цепочки создания стоимости.

"Группе оно позволит еще больше усилить вертикальную интеграцию, повысить качество конечной продукции. Для угольных активов – это инвестиции в модернизацию производства, новые рабочие места, высокие стандарты социальной защиты сотрудников, повышение качества жизни людей и городов присутствия", - пояснил топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь гендиректор "Метинвест Покровскугля" Андрей Акулич добавил, что централизация административных функций на угольных активах Украины позволит грамотно использовать имеющиеся ресурсы, внедрять корпоративные стандарты, применять лучшие практики.

Пресс-служба также сообщает, что в сентябре 2021 года в структуре управляющей компании группы "Метинвест" была создала Угольная дирекция, в которую кроме предприятий ПУГ также входит американская угледобывающая компания United Coal Company. Директором Угольной дирекции назначен Константин Вялый.

Как сообщалось, в марте 2021 года "Метинвест" получил контроль над Покровской угольной группой, крупнейшим производителем высококачественного коксующегося угля в Украине. Ключевыми предприятиями ПУГ являются шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика. За счет консолидации приобретенных активов группа обеспечила свои потребности в коксующемся угле для производства чугуна.

Шахтоуправление "Покровское" - одно из крупнейших предприятий в Украине и Восточной Европе по добыче коксующегося угля. Его ресурсная база составляет более 200 млн тонн.

Свято-Варваринская обогатительная фабрика – производитель угольного концентрата премиум-класса в Украине. Производственная мощность предприятия составляет около 8 млн тонн рядового коксующегося угля в год с возможностью обогащения пяти разных классов углей.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний. Его основные акционеры – группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

Теги: #метинвест #уголь
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