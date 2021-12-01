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18:46 01.12.2021

Ноябрь 2021 года в Киеве вошел в десятку самых теплых с 1881 года

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Ноябрь 2021 года в Киеве вошел в десятку самых теплых с 1881 года

В Киеве среднемесячная температура ноября 2021 года превысила климатическую норму последних 30 лет, сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

"Среднемесячная температура ноября в Киеве составила +4,8°, что выше климатической нормы 1991-2020 гг. на 2,2°. Ноябрь этого года в столице вошел в десятку самых теплых с 1881 года", - указывается в сообщении.

Самым холодным днем было 17 ноября, когда минимальная температура опустилась под утро до -7,1°, самым теплым – 5 ноября, когда максимальная температура достигла +15,8°.

За месяц в столице выпало 29 мм осадков, что составляет 63% климатической нормы.

В обсерватории уточнили, что метеорологическая осень в Киеве продлится до тех пор, пока среднесуточная температура воздуха не пересечет отметку в 0° в сторону снижения. Средняя многолетняя дата такого перехода – 29 ноября.

Теги: #метеорологи #ноябрь
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