Экономика

17:01 09.12.2020

Госстат: инфляция в Украине в ноябре выросла до 1,3%, в годовом измерении - до 3,8%

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Госстат: инфляция в Украине в ноябре выросла до 1,3%, в годовом измерении - до 3,8%

Рост потребительских цен в Украине в ноябре 2020 года ускорился до 1,3% с 1% в октябре и 0,5% в сентябре после снижения на 0,2% в августе и на 0,6% - в июле, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

В ноябре 2019 года инфляция составила 0,1%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам ноября-2020 подскочила до 3,8% по сравнению с 2,6% по итогам октября, 2,3% – сентября, 2,5% – августа и 2,4% – по итогам июля.

Помимо того, Госстат в ноябре-2020 зафиксировал базовую инфляцию на уровне 0,7% после 0,8% в октябре, 1,1% в сентябре и 0,1% в августе. В ноябре пришлого года этот показатель был существенно ниже – 0,1%, потому в годовом измерении базовая инфляция по итогам ноября этого года увеличилась с 3,2% до 3,9%.

Теги: #ноябрь #инфляция
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