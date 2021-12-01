Нардеп от "Слуги народа" обнародовал оперативное видео о попытке дать ему взятку в $100 тыс.

Глава подкомитета по вопросам музыкальной индустрии комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политики Александр Санченко (фракция "Слуга народа") обнародовал на своей странице в соцсети Facebook видео о попытке подкупа его за недопущение принятия законопроекта №5572 об авторских правах музыкантов.

"Ввиду широкого публичного резонанса совместно с правоохранительными органами принято решение опубликовать часть оперативных материалов. Посмотрев видео, вы сами сможете заключить, кто и за что предлагал взятку", - отметил нардеп.

Вместе с тем он уточнил, что "предлагалось платить на ФЛП за "недопущение принятия законопроекта №5572".

"И платить за это со счетов "Организация коллективного управления авторскими и смежными правами" и Общественного Союза "Авторы и Издатели". Платить с тех денег, которые должны идти авторам и артистам!", - написал он.

Санченко подчеркнул, что ему предлагали $100 тыс. в год, чтобы "оставить ситуацию, как есть", то есть не допустить рассмотрения и принятия законопроекта №5572 в зале пленарных заседаний Рады.