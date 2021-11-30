События

18:56 30.11.2021

Миссия США при НАТО призвала РФ к деэскалации напряжения на границах с Украиной

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Миссия США при НАТО призвала РФ к деэскалации напряжения на границах с Украиной

Миссия США при НАТО призвала Россию вернуться к взаимному и содержательному диалогу с Украиной

"Соединенные Штаты призывают Россию к деэскалации напряжения на границах с Украиной. Первый шаг – это возврат к взаимному и содержательному диалогу", - говорится в сообщении на странице миссии США при НАТО в Twitter во вторник.

В миссии подчеркнули, что НАТО всегда оставалось открытым для диалога с Россией через Совет НАТО-Россия, чтобы избежать просчетов и неумышленной эскалации. Однако за последние годы Россия активизировала злоумышленную деятельность в Северной Америке и Европе, пытаясь разделить союзников по НАТО и дестабилизировать их демократические институты.

"Возвращение к обычным отношениям между НАТО и Россией невозможно до тех пор, пока не произойдут четкие, конструктивные изменения в поведении России. Россия должна прекратить свои злоумышленные действия и угрозы демократиям союзников и партнеров НАТО", - указали в миссии США при НАТО.

 

Теги: #сша #нато
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