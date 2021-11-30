Глава Минобороны пригласил Спикера Кнессета в Украину

Сотрудничество Украины и Израиля, межпарламентское содружество, а также 30-летие установления дипломатических отношений стали предметом встречи Министра обороны Украины Алексея Резникова с главой парламента Израиля Мики Леви. Об этом сообщается на странице Посольства Украины в Израиле в соцсети Facebook.

«В ходе визита в Государство Израиль А. Резников встретился с главой парламента Израиля М.Леви и обсудил вопросы двустороннего взаимодействия между странами. Спикер Кнессета отметил, что группа дружбы с Украиной в израильском парламенте является одной из самых многочисленных и это яркое свидетельство важности отношений с Украиной», - говорится в сообщении.

В свою очередь глава Минобороны поздравил собеседника с праздником Хануки и с приближением 30-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Израилем.

«Министр, отмечая активный межпарламентский диалог, пригласил М.Леви совершить визит в Украину, совместно посетить линию разграничения на востоке и наглядно продемонстрировать последствия российской вооружённой агрессии на территории Украины», - отмечает Посольство.

На встрече присутствовали заместитель Спикера Кнессета Евгений Сова, Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.