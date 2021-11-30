Украина и Израиль подпишут итоговый документ заседания Комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству 30 ноября

Украино-Израильская Комиссия по торговле и экономическому сотрудничеству обсудила вопросы двустороннего взаимодействия по ряду направлений и подготовила итоговый документ, который подпишут Министр обороны Украины Алексей Резников и Министр строительства и жилищной политики Израиля Зеэв Елькин. Об этом сообщается на странице Посольства Украины в Израиле в соцсети Facebook .

«29 ноября в Израиле началось 12-е заседание совместной Украино-Израильской Комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству. В повестку дня мероприятия включены вопросы двустороннего взаимодействия по следующим направлениям: экономика; инвестиции; инновации; сельское хозяйство; энергетика; здравоохранение; региональное развитие; наука; образование; туризм; транспорт; телекоммуникации и другие», - говорится в сообщении.

Посольство подчёркивает, что в рамках финализации протокола заседания проведены секторальные двусторонние встречи членов правительственных делегаций, в ходе которых обсуждён вопрос сотрудничества в определённых сферах.

«30 ноября под председательством сопредседателей Комиссии Министра обороны Украины А.Резникова и Министра строительства и жилищной политики Государства Израиль З.Елькина состоится пленарное заседание и подписание итогового документа», - отмечается в сообщении.