Главы МИД стран НАТО обсудят Беларусь, Афганистан, военную активность РФ

Напряженность вокруг Украины и состояние отношений НАТО с Россией, а также стратегию НАТО после ухода из Афганистана обсудят министры иностранных дел стран альянса во вторник и в среду в Риге.

"Мы обратим внимание на продолжающееся наращивание российской военной мощи в Украине и вокруг нее", - объявил в минувшую пятницу на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что Россия уже во второй раз в этом году сосредоточивает "крупные и необычные" силы в регионе. Они включают в себя танки, артиллерию, бронетехнику, дроны и системы радиоэлектронной борьбы.

"Эти действия ничем не спровоцированы и не объяснимы", - считает Столтенберг. Он в очередной раз призвал РФ к прозрачности в вопросе о размещении своих войск близ Украины.

Среди тем совещания в Риге - события и процессы в широкой зоне постсоветского пространства, в том числе миграционный кризис на западной границе Беларуси.

По словам Столтенберга, Минск действует цинично, используя иммигрантов для того, чтобы оказать давление на союзников НАТО - Латвию, Польшу и Литву. Тесное сотрудничество между НАТО и Европейским союзом необходимо для противодействия этой гибридной кампании, направленной на дестабилизацию стран альянса и ЕС.

Главы МИД стран НАТО обсудят с коллегами из Грузии и Украины ситуацию на Черном море и процесс украинских и грузинских реформ.

По словам генсека НАТО, на фоне роста напряженности вокруг Украины "будет очень своевременно и крайне важно" обсудить вместе с этими ключевыми партнерами ситуацию в Черном море. Он подчеркнул, что Черное море омывает берега трех членов НАТО и двух стран-партнеров.

Генсек также отметил, что на встрече планируется обсудить реформы, которые могут быть проведены в Украине и Грузии. Он отметил, что эти реформы важны, вне зависимости от того, будут ли обе страны когда-то членами НАТО.

У НАТО нет уверенности в намерениях России в регионе. Но альянс исходит из знания того, что Россия сосредоточила силы у границ Украины и раньше применяла военную силу против Украины.

"Если Россия применит силу против Украины, то ей придется дорого заплатить, это будет иметь последствия", - сказал Столтенберг, оговорившись, что Украина - партнер, а не член НАТО, и статья 5 о коллективной обороне на нее не распространяется.

"Подход НАТО к России остается неизменным, - сказал генсек. - Мы сохраняем сильную оборону и сдерживание, оставаясь при этом открытыми для диалога".

Главы МИД обсудят роль НАТО в контроле над вооружениями, разоружении и нераспространении ядерного оружия. Ситуация в Афганистане и на Западных Балканах также станет темой встречи министров.

"Мы также обсудим следующую стратегическую концепцию НАТО", - сказал Столтенберг, подчеркнув, что в этом контексте необходимо принять во внимание "российские агрессивные действия и все более напористый Китай", но пояснил, что НАТО "усилила акцент внимания к Китаю не как противнику, а как к глобальной державе, которая важна для безопасности".