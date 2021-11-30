Премьеры Украины, Молдовы и Грузии встретятся в Брюсселе с руководством ЕС

Премьер-министры стран "ассоциированного трио" встретятся во вторник в Брюсселе с руководством Европейского союза, сообщила пресс-служба правительства Молдовы.

"Премьер-министр Наталья Гаврилица проведет во вторник в ходе визита в Брюссель встречу с главами кабинетов министров Украины и Грузии Денисом Шмыгалем и Ираклием Гарибашвили в формате "ассоциированного трио", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе встречи "будут обсуждаться возможности для развития партнерских отношений между государствами, продвижения диалога с Евросоюзом и достижения в европейской повестке".

"Затем премьер-министры стран "Ассоциированного трио" встретятся с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, и председателем Европейского парламента Давидом Сассоли", - отмечается в сообщении.

В мае министры иностранных дел Украины, Молдовы и Грузии подписали в Киеве Меморандум о создании "ассоциированное трио". Документ направлен на решении трех основных задач: структурирование консультаций по европейской интеграции между МИД трех стран, приобщение к диалогу с институтами и членами ЕС, а также координацию позиций в рамках "Восточного партнерства" (ВП). В июле в Тбилиси состоялся саммит глав государств стран "ассоциированного трио".