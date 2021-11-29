События

20:21 29.11.2021

Президентский законопроект о допуске в Украину подразделений вооруженных сил других государств для участия в учениях зарегистрирован в Раде

1 мин читать
Президентский законопроект о допуске в Украину подразделений вооруженных сил других государств для участия в учениях зарегистрирован в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона об одобрении решения главы государства о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях.

Соответствующий законопроект размещен на сайте Верховной Рады в понедельник.

Согласно документу, в Украине в 2022 году пройдут 10 учений: многонациональные учения по подготовке подразделений вооруженных сил, "Объединенные усилия-2022", украинско-американские учения "Репид Трайдент – 2022", украинско-британские учения "Козак Мейс – 2022", многонациональные учения "Светлая Лавина-2022", украинско-польские учения "Сильвер Сейбер – 2022", украинско-американские учения "Си Бриз – 2022", украинско-румынские учения "Риверайн – 2022", многонациональные учения "Кленовая Арка – 2022", многонациональные учения "Викинг" – 2022".

 

Теги: #президент #законопроект #учения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:48 29.11.2021
Рада планирует рассмотреть "ресурсный" законопроект во вторник - Гетманцев

Рада планирует рассмотреть "ресурсный" законопроект во вторник - Гетманцев

10:54 29.11.2021
В Раде зарегистрирован законопроект о допуске иностранных ВС на территорию Украины для учений в 2022 г.

В Раде зарегистрирован законопроект о допуске иностранных ВС на территорию Украины для учений в 2022 г.

20:53 26.11.2021
Заявление Зеленского о госперевороте является попыткой отвлечь внимание от незаконного назначения двух судей КС – нардеп Соболев

Заявление Зеленского о госперевороте является попыткой отвлечь внимание от незаконного назначения двух судей КС – нардеп Соболев

20:26 26.11.2021
Заявление Зеленского о госперевороте точно не будет способствовать привлечению инвестиций в Украину – нардеп Железняк

Заявление Зеленского о госперевороте точно не будет способствовать привлечению инвестиций в Украину – нардеп Железняк

19:29 26.11.2021
Спекулятивная политика бьет по экономике - Подоляк

Спекулятивная политика бьет по экономике - Подоляк

21:26 25.11.2021
Президент Чехии из-за положительного теста на COVID-19 вернулся больницу вскоре после выписки оттуда

Президент Чехии из-за положительного теста на COVID-19 вернулся больницу вскоре после выписки оттуда

19:50 25.11.2021
Президент Молдовы утвердила закон о выделении $75 млн на погашение текущего долга перед Газпромом

Президент Молдовы утвердила закон о выделении $75 млн на погашение текущего долга перед Газпромом

19:29 25.11.2021
В Румынии утвердили новое правительство, президент уверяет, что кризис завершен

В Румынии утвердили новое правительство, президент уверяет, что кризис завершен

12:23 25.11.2021
В Совете почетных граждан Киева обеспокоены возможным принятием законопроекта о столице в действующей редакции

В Совете почетных граждан Киева обеспокоены возможным принятием законопроекта о столице в действующей редакции

11:54 25.11.2021
В Минобразования отрицают, что строительство "Президентского университета" на ВДНХ может привести к жилой застройке территории

В Минобразования отрицают, что строительство "Президентского университета" на ВДНХ может привести к жилой застройке территории

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Отставки министра культуры Ткаченко не будет – Арахамия

На организатора вечеринки блогеров в день памяти жертв Голодоморов составили протокол за нарушение правил карантина - полиция

СБУ расследует производство по факту подготовки гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти

Станица Луганская частично осталась без света из-за обстрела российскими наемниками

Туристы из Саудовской Аравии за 9 мес.-2021 потратили в Украине почти $100 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве во вторник ожидаются сильные порывы ветра

В компании Pfizer убеждены в эффективности ее препарата PAXLOVID против штамма коронавируса "омикрон"

Отставку главы ФГИ Сенниченко Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе - Арахамия

Отставки министра культуры Ткаченко не будет – Арахамия

Доходная часть госбюджета-2022 увеличится почти на 54 млрд - нардеп Забуранная

На организатора вечеринки блогеров в день памяти жертв Голодоморов составили протокол за нарушение правил карантина - полиция

Кандидаты на пост главы КГГА пока не обсуждаются - Гетманцев

Зеленский поздравил Андерссон с избранием на должность премьер-министра Швеции

Штамм коронавируса "омикрон" вызывает беспокойство, но паниковать не следует - Байден

СБУ расследует производство по факту подготовки гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА