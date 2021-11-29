Президентский законопроект о допуске в Украину подразделений вооруженных сил других государств для участия в учениях зарегистрирован в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона об одобрении решения главы государства о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях.

Соответствующий законопроект размещен на сайте Верховной Рады в понедельник.

Согласно документу, в Украине в 2022 году пройдут 10 учений: многонациональные учения по подготовке подразделений вооруженных сил, "Объединенные усилия-2022", украинско-американские учения "Репид Трайдент – 2022", украинско-британские учения "Козак Мейс – 2022", многонациональные учения "Светлая Лавина-2022", украинско-польские учения "Сильвер Сейбер – 2022", украинско-американские учения "Си Бриз – 2022", украинско-румынские учения "Риверайн – 2022", многонациональные учения "Кленовая Арка – 2022", многонациональные учения "Викинг" – 2022".