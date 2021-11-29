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12:21 29.11.2021

Действия Бутусова осложнят переговоры Украины в ТКГ - Арестович

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Действия Бутусова осложнят переговоры Украины в ТКГ - Арестович

Использование главным редактором сайта "Цензор.нет" Юрием Бутусовым крупнокалиберной артиллерии осложнят переговоры Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, заявил спикер делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Мы получили уже полный набор осложнений. В России и оккупированных ей ОРДЛО появился повод говорить о том, что Украина первой нарушает Минские соглашения", - рассказал Арестович в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По словам спикера ТКГ, действия Бутусова также наносят вред военно-дипломатическим контактам Украины с западными партнерами.

"Военно-политическое руководство страны вынуждено объяснять западным партнерам, почему в ситуации, когда у границ Украины находится почти 100-тысячное сосредоточение российских войск, идет сложнейшая дипломатическая борьба, некий журналист Бутусов позволяет себе создавать информационный повод, который однозначно трактуется следующим образом: Украина не контролирует собственные вооруженные силы", - сказал он.

Кроме того, добавил Арестович, действия Бутусова, где бы он в реальности не находился, стреляя из артиллерии, будь то зона проведения ООС или тренировочный полигон, не укладываются в нормы журналистской этики, а также создают проблемы для украинской армии.

"Бутусов подставляет профессию, журналистов, страну, армию. В ГБР вчера ведь очень четко сказали: дело не столько в Бутусове, сколько в высшем командном составе, который допустил это. Сейчас начнутся проблемы у военных", - сказал спикер ТКГ.

Как сообщалось, 28 ноября 2021 года главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов выложил видео, где он производит выстрелы из "Гаубицы Д-20" калибром 152 мм, сопровождая выстрел словами: "по оккупантам огонь". Позднее Бутусов дописал, что видео было снято давно во время тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины.

В Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили, что обнародование подобных материалов наносит ущерб информационной безопасности Украинского государства, само видео и законность действий будет изучена в порядке статьи 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и ст. 437 УК (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Также в ГБР сообщили о предстоящих проверках возможных должностных нарушений теми лицами, которые допустили гражданского к соответствующему вооружению.

Теги: #ткг #арестович #бутусов
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