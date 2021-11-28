Глава Минздрава Франции не исключил, что штамм COVID-19 "омикрон" циркулирует по стране

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в воскресенье заявил, что недавно появившийся штамм COVID-19 "омикрон" может уже циркулировать во Франции, передают европейские СМИ.

"Пока что нет подтверждения, но это вопрос нескольких часов", - заявил он журналистам в центре вакцинации в Париже.

За последнее время штамм COVID-19 "омикрон" выявили также в нескольких европейских странах - в Германии, Италии, Британии, Нидерландах и Бельгии. Кроме того, о зараженных "омикроном" на своих территориях сообщили власти Гонконга и Израиля.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", изначально был выявлен на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и он содержит большое количество мутаций.