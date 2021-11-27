События

20:32 27.11.2021

Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в многоэтажке в Николаевской области

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Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в многоэтажке в Николаевской области

Правоохранители открыли уголовное производство по факту взрыва накануне в многоэтажном жилом доме в Николаевской области, вследствие чего погибла женщина и пострадало три человека, сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"По факту взрыва в пятиэтажном жилом доме в Новой Одессе полиция открыла уголовное производство", - говорится в сообщении.

Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей".

В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагического события.

Как сообщалось, в г.Новая Одесса (Николаевская область) спасатели обнаружили женщину без сознания на 4 этаже жилого дома, где произошел взрыв газа.

Теги: #расследование #многоэтажка #украина #николаевская_область
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