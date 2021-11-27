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17:47 27.11.2021

44% украинцев считают лично Сталина виновным в организации Голодомора - исследование

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44% украинцев считают лично Сталина виновным в организации Голодомора - исследование

44% украинцев придерживаются мнения, что Иосиф Сталин лично виновен в организации Голодомора, также 85% опрошенных назвали Голодомор 1932-1933гг. геноцидом Украинского народа, свидетельствуют данные исследования Социологической группы "Рейтинг", проведенного 19-21 ноября 2021 года.

Согласно результатам опроса, 68% граждан знают о том, что в последнюю субботу ноября отмечается День памяти жертв голодоморов в Украине. Еще 24% отметили, что что-то слышали об этом, 8% вообще не знают.

При этом 85% опрошенных согласны с утверждением, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом Украинского народа, 13% – отрицают это.

По данным соцопроса, чаще опрошенные считают виновным в организации Голодомора лично Сталина – 44% (в 2018 году таких было 47%, 2008 – 43%) и в целом центральное руководство СССР – 41% (в 2018 – 39%, 2008 – 38%). Еще 17% (в 2018 – 28%, 2008 – 23%) возлагают вину за геноцид на карательные органы СССР, 12% (в 2018 – 23%, 2008 – 17%) – на высшее руководство Советской Украины.

Только 3% отметили, что в Голодоморе виноваты украинские "кулаки", которые отказывались добровольно отдавать урожай. Тезисы о том, что Голодомор был обусловлен естественными причинами, поддерживают 10% (в 2018 – 5%, в 2008 году – 11%).

Отмечается, что за последние годы растет уровень поддержки идеи проведения суда над виновниками Голодомора 1932-33 гг.: в 2008 – 37%, 2018 – 48%, 2021 – 61%. Также положительная динамика имеет уровень поддержки инициативы по предоставлению компенсаций пострадавшим от геноцида и их семьям: в 2008 – 46%, 2018 – 63%, 2021 – 78%.

Так, с 31% до 43% возросло количество тех, кто считает, что выплачивать компенсации гражданам Украины, пострадавшим от Голодомора, и членам их семей, должна Россия. Также возросло и количество тех, кто считает, что финансовые обязательства перед семьями потерпевших должно нести государство Украина (2018 – 10%, 2021 – 18%), или Организация объединенных наций (2018 – 12%, 2021 – 17%).

Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонное интервью с использованием компьютера) на основе случайной подборки мобильных телефонных номеров среди населения Украины старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1600 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.

Теги: #опрос #рейтинг #голодомор
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