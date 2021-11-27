Скончалась бывшая и.о. министра образования Любомира Мандзий – мэр Львова

После тяжелой болезни умерла временно исполняющая обязанности министра образования и науки с марта по июнь 2020 года Любомира Мандзий, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Печальная новость. После тяжелой болезни отошла в вечность украинская педагог Любомира Мандзий. Любомира была очень мощным профессионалом, таких людей называют светочами науки. Нам всем очень не хватит ее мудрых советов и решений. Соболезнования родным и друзьям! Светлая память", - написал Садовый в Facebook в субботу.

Мандзий 11 сентября 2019 г. была назначена на должность заместителя министра образования и науки Украины. В период с 25 марта 2020г. по 25 июня 2020г. исполняла обязанности министра образования и науки Украины.