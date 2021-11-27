Спасатели обнаружили тело женщины в многоэтажке Николаевской области, где произошел взрыв газа - ГСЧС

В г.Новая Одесса (Николаевская область) спасатели обнаружили тело женщины на 4 этаже жилого дома, где произошел взрыв газа, сообщили в пресс-службе ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуация в Николаеской области.

"По состоянию на 13:00 на месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в г.Новая Одесса в ходе демонтажа разрушенных элементов дома изъято в квартире на 4 этаже тело женщины, которая проживала одна ", - говорится в сообщении в Facebook.

Спасателями ГСЧС с помощью крана продолжаются аварийно-спасательные работы по демонтажу поврежденных конструкций дома и поиску пострадавших.

Отмечается, что местные органы власти оказывают помощь пострадавшим жителям, решается вопрос временного расселения. На месте работает штаб по ликвидации последствий и оперативная группа ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Всего привлечено 116 человек и 27 единиц техники, в том числе 2 кинологических расчета и 2 психолога ГСЧС, Национальная полиция, облгаз, облэнерго.

Как сообщалось, 27 ноября в ГСЧС поступила информация, что в г.Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытовой газ на 5 этаже). Разрушены 2 квартиры на четвертом и 2 квартиры на пятом этажах.

Пожарные спасли трех человек и эвакуировали 50 жителей в связи со взрывом газа в жилом доме.