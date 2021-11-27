ГБР сообщило о подозрении главе сельсовета, который просил 20 тыс. долларов за выделение земли под Киевом

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении председателю Гостомельского сельского совета, получившему деньги за помощь в приобретении земли в Киевской области.

"Один из предпринимателей хотел купить землю под строительство на территории Гостомеля. Председатель сельсовета при посредничестве своего помощника предложил ему помощь в приобретении земельного участка. За 20 тыс. долларов США глава сельсовета обещал организовать согласование продажи земли депутатами на сессии ОТГ", - указано в сообщении пресс-службы ГБР в пятницу.

Отмечается, что земельный участок находился в аренде Министерства обороны Украины, поэтому глава сельсовета привлек к схеме должностного лица Центрального территориального управления капитального строительства Минобороны, который за дополнительные 20 тыс. долларов США должен был подписать соответствующие документы.

ГБР задержал посредника и должностного лица Минобороны Украины во время передачи 20 тыс. долларов США.

Председатель Гостомельского сельсовета подозревается в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Ранее ГБР сообщило о подозрении в получении неправомерной выгоды помощнику председателя и должностному лицу Минобороны.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.