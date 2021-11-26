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21:42 26.11.2021

Советник президента США обсудил с Ермаком необходимость деэскалации ситуации на границе с РФ - Белый дом

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Советник президента США обсудил с Ермаком необходимость деэскалации ситуации на границе с РФ - Белый дом

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в пятницу обсудил по телефону с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком усилия по деэскалации ситуации на российско-украинской границе, сообщили в Белом доме.

"Они обсудили общую обеспокоенность продолжающейся военной активностью России близ границы Украины и ее резкой риторикой в отношении Украины", - говорится в сообщении американской администрации по итогам телефонного разговора Салливана с Ермаком.

"Они согласились с тем, что все стороны должны продолжать дипломатические усилия для деэскалации напряженности", - отмечается в нем.

Согласно сообщению, Салливан вновь подтвердил украинской стороне приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Теги: #сша #белый_дом #украина #граница
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