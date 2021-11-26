Советник президента США обсудил с Ермаком необходимость деэскалации ситуации на границе с РФ - Белый дом

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в пятницу обсудил по телефону с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком усилия по деэскалации ситуации на российско-украинской границе, сообщили в Белом доме.

"Они обсудили общую обеспокоенность продолжающейся военной активностью России близ границы Украины и ее резкой риторикой в отношении Украины", - говорится в сообщении американской администрации по итогам телефонного разговора Салливана с Ермаком.

"Они согласились с тем, что все стороны должны продолжать дипломатические усилия для деэскалации напряженности", - отмечается в нем.

Согласно сообщению, Салливан вновь подтвердил украинской стороне приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.