События

18:42 26.11.2021

Украинский военный погиб на Донбассе – штаб ООС

1 мин читать
Украинский военный погиб на Донбассе – штаб ООС

Украинский военнослужащий погиб в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в пятницу вследствие обстрела со стороны российских наемников.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", - сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Всего с начала суток по состоянию на 17.00 российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня, один из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Противник совершил обстрелы из минометов калибра 82мм и из стрелкового оружия.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сводке.

Теги: #гибель #оос #военный
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:16 26.11.2021
За сутки российские наемники на Донбассе 14 раз открывали огонь по украинским позициям, украинские военные не пострадали

За сутки российские наемники на Донбассе 14 раз открывали огонь по украинским позициям, украинские военные не пострадали

18:02 25.11.2021
Трое пропавших на шахте в Кузбассе спасателей погибли - источник

Трое пропавших на шахте в Кузбассе спасателей погибли - источник

17:28 25.11.2021
Российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет – штаб ООС

15:02 25.11.2021
МИД Украины опровергло заявления РФ о том, что отчеты СММ ОБСЕ якобы содержат утверждения о наступательных действиях ВСУ

МИД Украины опровергло заявления РФ о том, что отчеты СММ ОБСЕ якобы содержат утверждения о наступательных действиях ВСУ

13:38 25.11.2021
Неизвестно местоположение 35 горняков в аварийной шахте в Кузбассе, число погибших - 11 человек

Неизвестно местоположение 35 горняков в аварийной шахте в Кузбассе, число погибших - 11 человек

10:14 25.11.2021
Минимум 6 человек погибли в шахте в Кузбассе в РФ, связи с 49 горняками пока нет

Минимум 6 человек погибли в шахте в Кузбассе в РФ, связи с 49 горняками пока нет

07:09 25.11.2021
С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

17:17 24.11.2021
На Донбассе российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня

07:15 24.11.2021
За сутки российские наемники на Донбассе 4 раза открывали огонь по украинским позициям, ранен военнослужащий ВСУ

За сутки российские наемники на Донбассе 4 раза открывали огонь по украинским позициям, ранен военнослужащий ВСУ

20:32 23.11.2021
ПТРК Javelin в зоне ООС не использовались – штаб

ПТРК Javelin в зоне ООС не использовались – штаб

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ахметов опроверг заявление Зеленского о возможном участии в госперевороте

Зеленский о возможном госперевороте: о путче я не говорил, наша армия – не путчисты

Зеленский: Я не считаю, что мы должны сейчас продвигать вопрос переходного правосудия на Донбассе, на это не очень позитивно реагируют союзники

Зеленский назвал своей ошибкой недостаточную активность в договоренностях с РФ

Зеленский ожидает от Путина публичного заявления о том, что РФ не планирует полномасштабного вторжения в Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

Заявление Зеленского о госперевороте точно не будет способствовать привлечению инвестиций в Украину – нардеп Железняк

Введение COVID-пропусков в испанской Каталонии отложено из-за сбоя сайта правительства

США рассматривают все варианты действий в ответ на российскую активность у границ Украины - госдеп

Резников обсудил с послом Франции предстоящие консультации о наращивании оборонных способностей Украины

Зеленский об использовании вертолета ГСЧС для полета в Синегору: имею все законные права

Охрана Зеленского сбила с ног журналистку "Прямого", когда та пыталась задать вопрос - ТВ

Tesla не хочет субсидий на завод в Берлине, построит предприятие своими силами

Ахметов опроверг заявление Зеленского о возможном участии в госперевороте

Зеленский о возможном госперевороте: о путче я не говорил, наша армия – не путчисты

Генсек НАТО обсудит с Украиной и Грузией ситуацию в Черном море и реформы в обеих странах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА