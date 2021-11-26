Украинский военный погиб на Донбассе – штаб ООС

Украинский военнослужащий погиб в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в пятницу вследствие обстрела со стороны российских наемников.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", - сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Всего с начала суток по состоянию на 17.00 российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня, один из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Противник совершил обстрелы из минометов калибра 82мм и из стрелкового оружия.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сводке.