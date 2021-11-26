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14:40 26.11.2021

Дорожники в Хмельницкой области начали ремонт трассы Волочиск - Подволочиск

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Дорожники в Хмельницкой области начали ремонт трассы Волочиск - Подволочиск

ООО "URD Украинские дороги" (ЧАО "Хмельницкое ДСУ-56") в Хмельницкой области начало ремонт на ряде участков территориальной дороги Т-23-20/М-12/Волочиск - Подволочиск, сообщается на странице "Укравтодора" в Facebook в пятницу.

"Автодорога не ремонтировалась основательно более 65 лет. Работы на объекте начаты в начале ноября 2021 года. Сейчас устраиваем нижний слой покрытия из крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси на правом проезде в Волочиске (км 4+00 – км 7+700)", - говорится в сообщении госучреждения.

Отмечается, что подрядная компания отфрезерирует старое покрытие, демонтирует старые бортовые камни, ограждения и знаки, удалит лишние зеленые насаждения, а затем устроит два слоя покрытия дорожной одежды. Будут уложены нижний слой из крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси и верхний слой из мелкозернистого плотного асфальтобетона. Дорога получит новую разметку.

Кроме того, планируется укрепить обочины, устроить водоотвод и покрытие посадочных площадок, примыканий, съездов в домовладения, установить новые бортовые камни, дорожные знаки и ограждения.

Кроме этого, в планах отремонтировать искусственные постройки, расположенные вдоль участка трассы.

Работы выполняются в рамках президентской программы "Большое строительство".

Автодорога Т-23-20 – автомобильный путь территориального значения в Хмельницкой и Тернопольской областях. Первое название "Подъезд к Волочиску". Была построена в период 1914-1916 годов, с 1947 по 1954 годы она была реконструирована. Общая протяженность – 16,3 км.

Как сообщалось, в рамках президентской программы "Большое строительство" планируется восстановить 24 тыс. км дорог до конца 2024 года.

 

Теги: #большое_строительство #дорога
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